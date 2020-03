POL-PDNR: Presseinformation der Polizeiinspektion Altenkirchen vom 22.03.2020

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Hamm (Sieg) -

Versuchter Diebstahl eines hochwertigen Pkw BMW, Modell 650i x Drive Zeugenaufruf

Sonntagnacht, den 22.03.2020, in der Zeit von 00:33 Uhr bis 00:34 Uhr, beabsichtigten unbekannte Täter in 57577 Hamm (Sieg), Hermann-Löns-Straße, einen hochwertigen Pkw BMW mit der sogenannten Keyless-Go-Funktion zu entwenden. Ein vermutlich männlicher Täter soll mit einer grauen Jogginghose, einer schwarzen Jacke und einer Baseballkappe bekleidet gewesen sein. Darüber hinaus ergeben sich Hinweise, dass die Person eine Umhängetasche mitgeführt haben soll. Es dürfte von mehreren Tätern auszugehen sein. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen in der Nacht gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/9460 oder per E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Altenkirchen - Versuchter Einbruchsdiebstahl aus einem Firmenfahrzeug Zeugenaufruf

In dem Zeitraum von Freitag, den 20.03.2020, 17:00 Uhr bis Sonntag, den 22.03.2020, 09:45 Uhr, kam es in 57610 Altenkirchen, Büchnerstraße, zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl aus einem Fiat Ducato. Konkret konnten an den seitlichen Fensterrahmen der Fahrertüre Hebelmarken wahrgenommen werden. Infolge der Hebelversuche dürfte die Seitenscheibe zersplittert sein. Aus dem Fahrzeug wurde jedoch nichts entwendet. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Die Sachschadenshöhe wird auf zirka 600EUR beziffert. Etwaige Zeugen werden bei verdächtigen Beobachtungen gebeten sich mit der Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/9460 oder per E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

