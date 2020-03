Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Gaststätte

Rheinbreitbach (ots)

Unbekannte Täter stiegen in der Nacht zum Freitag, den 20.03.2020, in eine Gaststätte in der Ortslage Rheinbreitbach ein und brachen mehrere Automaten auf. Wie die Ermittlungen der Kriminalpolizei Linz ergaben, erschienen am Tag zuvor zwei männliche Personen und gaben an, sie hätten bei einem Besuch eine Jacke hängen lassen. Während der Gastwirt mit einem der beiden Männer Nachschau hielt, öffnete der zweite Täter ein Fenster, lehnte es wieder an und schloss den Verriegelungsmechanismus. So fiel das angelehnte Fenster nicht auf und die Täter konnten ohne Aufwand in der folgenden Nacht in die Räume einsteigen. Dem Gastwirt waren die beiden Männer unbekannt, er beschrieb lediglich, dass sie ein südländisches Erscheinungsbild hatten.

