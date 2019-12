Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Altensteig - Mann möchte sein Zimmer heizen: Verpuffung in Ölofen

Calw (ots)

Den Einsatz von Polizei und Feuerwehr hervorgerufen hat am Donnerstag in Altensteig eine Verpuffung in einer Unterkunft für Asylbewerber.

Ein 27-jähriger Bewohner der Unterkunft in der Jahnstraße hatte gegen 21:15 Uhr mit einem Ölofen sein Zimmer heizen wollen. Dabei kam es zu einer Verpuffung, die nach bisherigen Erkenntnissen eine technische Ursache hat. Hinweise auf ein fehlerhaftes Verhalten des 27-Jährigen liegen nicht vor. Der brennende Ofen wurde mit einem Feuerlöscher gelöscht. Es kamen weder Menschen, noch Sachen zu Schaden. Neben dem Polizeirevier Nagold war die Freiwillige Feuerwehr Altensteig mit mehreren Kräften im Einsatz.

