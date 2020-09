Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Nach Personenkontrolle verhaftet

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 04.09.2020, um 22:27 Uhr wurde ein 40-jähriger Mann aus Lemberg in der Adam-Müller-Straße, Pirmasens einer Kontrolle unterzogen. Bei dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl über eine längere Freiheitsstrafe bestand. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Zweibrücken verbracht. | pips

