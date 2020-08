Polizei Duisburg

POL-DU: Homberg: Polizei sucht Herrchen von bissigem Hund

Duisburg (ots)

Bereits am 17. Juli erstattete eine 15-jährige Hombergerin in Begleitung ihrer Mutter Anzeige bei der Polizei, weil das Mädchen von einem Hund gebissen worden war. Die Jugendliche hatte ihre Beinwunde gerade ärztlich versorgen lassen und schilderte, wie sie am Nachmittag dieses Tages gegen 17 Uhr mit dem Fahrrad auf der Kirchstraße unterwegs war. Hier musste sie kurz anhalten und vom Rad absteigen. In diesem Moment biss ihr ein größerer Hund von hinten in die rechte Wade. Der unbekannte Halter des Hundes sagte im Vorbeigehen, dass sein Hund "...beiße, weil er immer geärgert worden sei." Dann ging er weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Polizei sucht jetzt den augenscheinlichen Dobermann sowie sein Herrchen. Der Mann ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 m groß und war damals mit einer beigefarbenen Jacke bekleidet. Der Hund trug keinen Maulkorb und wurde an einer aus Kettengliedern bestehenden Hundeleine geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Hundebesitzers geben können, sollten sich mit dem Kriminalkommissariat 35 in Verbindung setzen, Telefon 0203-2800.

