Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen-Mitte: Tatverdächtige Jugendliche im gestohlenen Sprinter unterwegs

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Dienstagnacht (11. August, 2 Uhr) sollen zwei Jugendliche (14 und 15 Jahre) in ein Büro auf der Brahmsstraße eingebrochen sein. Dabei entwendete das tatverdächtige Duo einen Autoschlüssel, stieg in den Sprinter und cruiste durch Rheinhausen. Zeugen riefen die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten die Jugendlichen aufspüren. Sie nahmen die beiden vorläufig fest. Im Sprinter fanden die Beamten ein hochwertiges Fahrrad der Marke Talson, das sie zusammen mit dem Sprinter sicherstellten. Die Kripo fragt nun: Wem gehört dieses Fahrrad? Wer nachweisen kann, dass es sich bei dem Rad um sein Eigentum handelt, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0203 2800. Aufgrund der Flucht- und Wiederholungsgefahr wurden die beiden mutmaßlichen Täter wegen des Verdachts auf besonders schweren Diebstahls auf Antrag der Duisburger Staatsanwaltschaft am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell