Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Kleinkraftradfahrer stürzt und flüchtet - Polizei ermittelt

Duisburg (ots)

Auf der Varziner Straße hat am Dienstagnachmittag (11. August, 16:15 Uhr) der 20-jährige Fahrer eines grauen Mercedes beim Anhalten am rechten Fahrbahnrand nicht auf einen Kleinkraftrad geachtet, das von hinten ohne Licht angefahren kam. Der Unbekannte, der in Richtung Emmericher Straße unterwegs war, stürzte und verletzt sich am Kopf. Trotz der Verletzung flüchtete der etwa 1,78 Meter große, zwischen 16 und 20 Jahre alte Mann, der zur Tatzeit ein graues Muskelshirt und eine rote kurze Hose trug. Der Unbekannte ist sehr schlank, hat schwarze zum Pferdeschwanz gebundene Haare und einen Schnäuzer. Die Polizei nahm den Unfall auf und stellte das Kleinkraftrad sicher. Im Rahmen der Überprüfung der Kennzeichen steht der Verdacht im Raum, dass die Aprilia gestohlen worden ist. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Fahrer kennen, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat 21 unter der Rufnummer 0203 2800.

