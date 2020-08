Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Polizei sucht beschädigten Mini-Cooper

Duisburg (ots)

Am Dienstag (11. August) meldete sich mittags ein 59-jähriger Lkw-Fahrer bei der Polizei und gab an, um kurz nach 12 Uhr beim Rangieren mit seinem Daimler Sprinter auf der Holtener Straße ein geparktes Fahrzeug beschädigt zu haben. Hierbei habe es sich um einen blauen Mini-Cooper mit Mülheimer Kennzeichen gehandelt, der in Höhe der Gerlingstraße geparkt war. Als der Lkw-Fahrer zurück zur Unfallstelle kam, war der Mini verschwunden. Jetzt sucht die Polizei den Besitzer des Fahrzeugs, das vorne links einen leichten Karosserieschaden aufweisen könnte. Der Fahrer soll sich mit dem zuständigen Verkehrskommissariat 21 in Verbindung setzen, Tel.: 0203-2800.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell