Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Mofafahrer weicht aus - Radfahrer gesucht

Duisburg (ots)

Ein Kleinkraftradfahrer ist am Montagabend (10. August, 20:30 Uhr) auf der Schwanenstraße einem Radfahrer ausgewichen, der plötzlich die Straße von links nach rechts überquerte. Der 50-Jährige, der von der Ruhrorter Straße in Richtung Steinsche Gasse unterwegs war, bremste ab und verletzte sich dabei an der Wade. Der Radfahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Um den Sachverhalt vollständig aufzuklären, sucht das Verkehrskommissariat den unbekannten, etwa 30 Jahre alten, dunkelhäutigen Fahrer eines rötlichen Mountainbikes. Zeugen melden sich bitte beim Verkehrskommissariat 22 unter der Rufnummer 0203 2800.

