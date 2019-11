Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Brand in einer Außensauna - Keine Verletzten.

Bonn (ots)

10.11.2019, 09:55 Uhr

Um 09:55 Uhr wurden die Kräfte der Feuer- und Rettungswachen Innenstadt und Beuel, die Einheit Duisdorf sowie der Rettungsdienst zum Basketsring alarmiert. Der Anrufer meldete ein Brandereignis in einer Außensauna. Über zwei Drehleitern wurde ein Löschangriff auf der Dachterrasse vorbereitet. Vor Eintreffen der Feuerwehr hatten ein Angestellter sowie ein Gast bereits erste Löschmaßnhmen mittels Feuerlöscher eingeleitet, das Feuer blieb so auf den Entstehungsraum begrenzt. Durch die Feuerwehr erfolgten lediglich noch Nachlöscharbeiten. Der Rettungsdienst sichtete zwei Personen, der Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

Die Maßnahmen an der Einsatzstelle waren um 11:00 Uhr beendet.

