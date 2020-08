Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Nord: Kripo fahndet mit Fotos nach Brandstifter

Duisburg (ots)

Die Kripo der Duisburger Polizei fahndet jetzt mit den Bildern einer Videokamera nach einem tatverdächtigen Brandstifter. Der Mann soll in der Nacht vom Sonntag auf Montag (10. August, 2:55 Uhr) in einem Hinterhof an der Oststraße einen Audi TT angezündet haben. Die Bilder sind unter dem folgenden Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/duisburg-brandstiftung

Die Beamten vom Kriminalkommissariat 11 fragen: Wer kennt diesen Mann? Hinweise bitte unter der Rufnummer 0203 2800 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Unsere Berichterstattung bis jetzt: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4675526

