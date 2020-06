Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) VW Golf Variant zerkratzt (13.06.2020)

Bad Dürrheim (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung an einem Auto, die in der Zeit von Mittwoch bis Samstag in der Wittmanstalstraße begangen wurde. Ein Unbekannter zerkratze einen auf dem Parkplatz einer Rehabilitations-Klinik geparkten schwarzen VW Golf Variant an der Heckklappe und Motorhaube. Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 3.000 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Dürrheim, Tel. 07726 93948-0, in Verbindung zu setzen.

