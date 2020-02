Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Unfallflucht - Zeugen gesucht (11.02.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer überholte am Dienstag gegen 21 Uhr am Nordring im Bereich der Kreuzung Nordring/Drachenloch den Renault eines 40-Jährigen und streifte diesen beim Überholvorgang. Trotz aller Versuche des 40-Jährigen, den unbekannten Fahrzeuglenker mittels Hupe und Fernlicht zum Anhalten zu bewegen, entfernte sich dieser in Richtung Habsburgerring, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Renault entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen Mann gehandelt haben, der mit einem schwarzen VW Polo mit Villingen-Schwenningen Zulassung unterwegs war. Es wird davon ausgegangen, dass der Polo auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt ist. Personen, die Hinweise zu dem Fahrzeuglenker oder dem gesuchten VW Polo geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Tel. 07721/601-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell