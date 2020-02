Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen, Villingen-Schwenningen) Dreister Dieb entwendet erst Autoschlüssel, danach Wertgegenstände im Auto (11.02.2020)

Villingen, Villingen-Schwenningen (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete am Dienstag im Zeitraum von 19 Uhr bis 20 Uhr in der Herdstraße aus der Umkleidekabine einer Sporthalle einen Autoschlüssel und begab sich danach zu dem Fahrzeug, welches vor der Sporthalle auf dem Parkplatz stand. Der Unbekannte öffnete mit dem Schlüssel das Fahrzeug und nahm aus dem Inneren ein Mobiltelefon (Samsung S7) sowie einen Geldbeutel an sich. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Villingen, Tel. 07721/601-0, zu wenden.

