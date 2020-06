Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Altstadt) Raub auf Lebensmitteldiscounter - Zeugenaufruf 13.06.2020

Konstanz-Altstadt (ots)

Ein unbekannter Täter verübte am vergangenen Samstag kurz vor Ladenschluss gegen 21.00 Uhr einen Raub auf eine LIDL-Filiale in der Kreuzlinger Straße. Der Unbekannte hielt sich zunächst als Kunde im Geschäft auf. An der Kasse bedrohte der Mann unvermittelt den anwesenden Mitarbeiter mit einer schwarzen Waffe. Als dieser seiner Forderung, das Geld aus der Kasse auszuhändigen, nicht schnell genug nachkam, schlug der Täter mehrfach mit der Waffe gegen den Kopf des Mitarbeiters. Schließlich händigte der Kassierer die Schublade aus. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Der Täter hatte nach Angaben des Zeugen dunkle kurze Haare, war mit einem knallroten Mund-/Nasenschutz maskiert und trug dunkle Kleidung.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Zusammenhang mit den Raubstraftaten auf Lebensmittelgeschäfte in der letzten Zeit besteht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hilfe: Personen, die Hinweise zum bisher unbekannten Tatverdächtigen geben können, bzw. zur Tatzeit sachdienliche Beobachtungen im Bereich Kreuzlinger /Emishofer Straße gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

