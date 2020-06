Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 15.06.2020

Bisingen / Zollernalbkreis (ots)

Festnahme eines mit Haftbefehl gesuchten Tatverdächtigen

Fahndungskräften der Kriminalpolizeidirektion Rottweil und der Kriminalpolizeidirektion Calw gelang am Mittwoch, dem 10.06.2020, mit Unterstützung des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg vor einem Hotel in Pforzheim die Festnahme des mit Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Hechingen gesuchten Eren Bahar. Der Festgenommene wurde nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Hechingen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Zum Sachverhalt verweisen wir auf die im Presseportal des Polizeipräsidiums Konstanz unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4517508 und unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4482452 veröffentlichten Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Konstanz.

Staatsanwaltschaft Hechingen, Leitender Oberstaatsanwalt Jens Gruhl, Tel. 07471 944-213,

Polizeipräsidium Konstanz, KHK Herbert Storz, Tel. 07531 995-1015

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell