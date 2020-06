Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in Lebensmittelmarkt (14.06.2020)

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum erneuten Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in der Neuhauser Straße, der in der Nacht zum Sonntag begangen wurde.

Unbekannte Täter begaben sich im Zeitraum von 00.00 bis 03.30 Uhr vom Nachbargrundstück her zu dem Lebensmittelmarkt und stiegen dort auf das Dach des Betriebsgebäudes des Einzelhändlers. Vom Dach aus verschafften sich die Tatverdächtigen Zutritt in die Verkaufsräume. Dort stahlen sie gezielt Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen verließen die Tatverdächtigen den Lebensmittelmarkt mit der Beute wieder über das Dach.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zur Klärung dieser Straftat, zu Tatverdächtigen, Transportfahrzeugen oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

