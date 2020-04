POL-FR: Löffingen: Unfall beim Überholen

Polizeipräsidium Freiburg

Am Donnerstag, 02.04.2020 gegen 8:18 Uhr kam es auf der K4972 zwischen Seppenhofen und Unadingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger PKW-Fahrer fuhr in Richtung Unadingen und beabsichtigte kurz nach dem Ortsausgang Seppenhofen nach links auf einen Feldweg abzubiegen, weshalb er seine Geschwindigkeit reduzierte. Ein hinter ihm fahrender 82-Jähriger erkannte die Situation zu spät, setzte zum Überholen an und kollidierte seitlich mit dem abbiegenden PKW des 48-Jährigen. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 9.500 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch lokale Abschleppdienste geborgen werden. Die Fahrzeugführer überstanden den Unfall glücklicherweise unverletzt.

