Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Guxhagen-Ellenberg (Landkreis Schwalm-Eder): 49-jähriger Mann randaliert in Kirche - Sachschaden von mindestens 10.000 Euro

Kassel (ots)

Am heutigen Samstagmorgen hat ein 49-jähriger Mann in einer Kirche in Guxhagen, Ortsteil Ellenberg, randaliert und dabei einen Schaden von mindestens 10.000 Euro angerichtet.

Wie die eingesetzten Polizeibeamten der Polizeistation Melsungen berichten, drang der Mann zunächst gewaltsam in die Kirche ein und beschädigte dann im Inneren der Kirche u.a. Bänke und andere Gegenstände.

Nachdem die Polizei gegen 08.20 Uhr Kenntnis vom Sachverhalt erhielt, konnten die entsandten Polizeikräfte kurze Zeit später den polizeibekannten Mann in der Kirche unverletzt festnehmen.

Da der 49-jährige Mann offensichtlich verwirrt war, wurde er im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die zuständige Polizeistation Melsungen geführt.

