POL-BN: Überprüfung von verdächtigen Personen in Bonn-Vilich - Polizei nahm drei Tatverdächtige unter Diebstahlsverdacht vorläufig fest

Bonn (ots)

In der Nacht zum 24.06.2020 nahm die Polizei im Bereich der Gartenstraße in Bonn-Vilich zwei Männer und eine Frau unter Diebstahlsverdacht vorläufig fest:

Gegen 01.45 Uhr nahm die Besatzung eines Streifenwagens zwei Männer wahr, die auf Fahrrädern auf der Sankt-Augustiner in Richtung Siegburg unterwegs waren. Bei der Annäherung des Polizeiwagens fuhr das Duo dann in Höhe der Akarden flugs über einen Supermarktparkplatz in einen Baustellenbereich. Die Polizisten folgten den beiden - vor einem Bauzaun lehnte eines der Fahrräder. Im Bereich der nahegelegenen Gleisanlage stellten die Einsatzkräfte dann zwei weitere Fahrräder. In einem Gebüsch eine 32-jährige Frau angetroffen und schließlich zusammen mit den beiden zuvor beobachteten Männern kontrolliert. Hierbei fanden die Einsatzkräfte neben einem Bolzenschneider auch einen Schlagring und eine kleine Menge möglicher Drogen auf und stellten diese zusammen mit einem Personalausweis sicher, der auf keinen der drei Verdächtigen ausgestellt war. Die drei Fahrräder, zu deren Herkunft die drei Überprüften auch keine plausiblen Angaben machen könnten wurden sichergestellt. Die 32-Jährige und ihre beiden Begleiter im Alter von 30 und 47 Jahren sind der Polizei auf dem Gebiet der Eigentumskriminalität und aufgrund von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt. Sie wurden vorläufig festgenommen. Die drei vorgefundenen Fahrräder wurden sichergestellt.

Nach den ersten Ermittlungen der Kriminalwache hat das zuständige Kriminalkommissariat 35 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen.

