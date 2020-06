Polizei Bonn

POL-BN: Nach Streit am Rheinufer - Polizei nahm 25-Jährigen vorläufig fest - Fahndung nach Mittäter

Bonn (ots)

In den Nachtstunden zum 23.06.2020 wurde eine Polizeistreife zu einem Streit im Bereich Rathenauufer/ Erste Fährgasse alarmiert - ein Tatverdächtiger soll in dieser Situation ein Messer gezeigt haben: Gegen 01:00 Uhr hielt sich eine 26-jährige Frau zusammen mit Freunden im Bereich des Rathenauufers auf, als sich eine Gruppe ihnen unbekannter, junger Männer näherte. Einer der Unbekannten machte sich nach den Zeugenangaben schließlich an dem Fahrrad der 26-Jährigen zu schaffen. Als die junge Frau den Unbekannten daraufhin ansprach, trat ein weitere Unbekannter mehrere leere Flaschen in Richtung der Gruppe - hierbei wurde niemand getroffen/verletzt. Bei dem Versuch der 26-Jährigen, ihr Fahrrad festzuhalten, wurde sie von Unbekannten so geschubst, dass sie über eine zweistufige Treppe zu Boden fiel. Die junge Frau blieb hierbei unverletzt. Die Verdächtigen entfernten sich jetzt vom Ort des Geschehens in Richtung Hofgarten. Als die 26-Jährige den jungen Männern zusammen mit ihren Bekannten folgte, drehte sich der Tatverdächtige, der sich zuvor an dem Fahrrad zu schaffen gemacht und die Zeugin geschubst hatte zu den Zeugen um, zog ein Klappmesser aus der Hosentasche und hielt dies mit den Worten "Ich steche euch ab" in Richtung der Zeugen. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeikräfte stellten dann drei der Tatverdächtigen im Bereich des Hofgartens. In unmittelbarer Nähe des mutmaßlichen Hauptverdächtigen, einem 25-Jährigen, der der Polizei auf den Gebieten der Gewalt- und Eigentumskriminalität und aufgrund von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt ist, fanden die Polizisten ein Klappmesser auf und stellten dieses sicher. Darüber hinaus stellten sie ein bei dem Beschuldigten aufgefundenes Tütchen mit möglichen Drogen sicher. Der 25-Jährige wurde nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung durch ein Team der Kriminalwache vorläufig festgenommen. Das zuständige Kriminalkommissariat 36 führt nun die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen, zu denen auch weitere Fahndungsmaßnahmen zu dem noch unbekannten "Flaschentreter" gehören. Zu ihm liegen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vor:

ca. 170 cm groß kurze, blonde Haare trug u.a. ein weißes T-Shirt / eine Silberkette

Zeugen, die Angaben zur Identität oder/und zum aktuellen Aufenthaltsort der beschriebenen Person machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 bei der Kriminalwache zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell