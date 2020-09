Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ladendiebstähle

Pirmasens

Am Samstag, den 05.09.2020, um 07:41 Uhr ereignete sich in einem Einkaufsmarkt in der Wiesenstraße, Pirmasens ein Ladendiebstahl. Ein 19-jähriger Heranwachsender aus Pirmasens konnte durch eine Kassiererin dabei beobachtet werden wie er aus einem Regal an der Kasse Tabak im Wert von 4,50 Euro entnahm und die Kasse passierte, ohne diesen zu bezahlen. Hiernach wurde er durch einen Mitarbeiter angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Dem Heranwachsenden wurde, nachdem er seinen Pfand Bon eingelöst hatte, ein Hausverbot für den Einkaufsmarkt erteilt.

Ebenfalls am Samstag, den 05.09.2020, um 11:30 Uhr ereignete sich in einem Einkaufsmarkt in der Carl-Schurz-Straße, Pirmasens ein Ladendiebstahl. Ein 39-jähriger Mann aus Pirmasens entnahm aus einem Regal eine Flasche Wodka im Wert von 15,00 Euro und steckte diese zuerst in die Bauchtasche seines Pullovers. Hiernach steckte er die Wodkaflasche in die Unterhose und begab sich an die Kasse, wo er lediglich eine Flasche Bier bezahlte. Nach Verlassen des Kassenbereichs wurde er durch einen Mitarbeiter angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Dem Mann wurde ein Hausverbot für den Einkaufsmarkt erteilt.

Am Samstag, den 05.09.2020, um 17:30 Uhr ereignete sich in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße, Pirmasens ein Ladendiebstahl. Ein erst 10-jähriges Kind entwendete in dem Drogeriemarkt eine Spielzeugpistole im Wert von 16,00 Euro und wurde hierbei erwischt. Nachdem die Polizei den Sachverhalt aufgenommen hatte wurde das Kind seiner Großmutter übergeben und die Mutter über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. | pips

