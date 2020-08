Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim, Oberndorf - Dachdecker gestürzt

Kuppenheim, Oberndorf (ots)

Die Reparaturarbeiten eines Dachdeckers haben am Montagnachmittag ein jähes Ende genommen. Der 34-Jährige verrichtete seine Arbeiten auf dem Dach eines Anwesens in der Hauptstraße, als ihm kurz vor 14 Uhr die verwendete Aluminiumleiter unter den Füßen entglitt und er hierdurch aus circa fünf Metern in die Tiefe stürzte. Der Arbeiter erlitt schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich nach aktuellem Sachstand nicht ergeben.

/jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell