Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, L 95 - Nach Motorradunfall schwer verletzt

Willstätt (ots)

Mutmaßlich nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte am Montagmittag gegen 13.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 95 geführt haben. Von Legelshurst kommend lenkte ein 58-Jähriger sein Motorrad in Richtung Urloffen. In einer Linkskurve verlor er nach derzeitigen Erkenntnissen die Kontrolle über seine Honda und kam in Folge dessen nach rechts von der Straße ab. In einem angrenzenden Straßengraben kam der Biker zum Liegen. Durch den Sturz zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Zur Behandlung musste er mit einem Rettungswagen in ein örtliches Klinikum verbracht werden. Der Schaden an der Maschine beziffert sich auf rund 1.000 Euro.

/jh

