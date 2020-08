Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - In Wohnung eingebrochen

Bühl (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte am frühen Montag in ein Haus in der Erlenstraße. Kurz vor drei Uhr hörte die Bewohnerin des Anwesens Geräusche im Haus. Nach ersten Erkenntnissen stand das zuvor nicht geöffnete Küchenfenster offen und ein im Hof installierter Bewegungsmelder soll in Betrieb gewesen sein. Der Unbekannte dürfte sich durch das Küchenfenster Zutritt zum Gebäude verschafft haben. Ein Diebstahlschaden ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht bekannt. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

