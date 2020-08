Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim, Kürzell - Von Leiter gestürzt

Meißenheim, Kürzell (ots)

Ein 54-Jähriger hat sich am Montagnachmittag bei einem Sturz von einer Leiter verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war gegen 14:40 Uhr in der Westendstraße mit Malerarbeiten beschäftigt, als ein anderer Arbeiter offenbar nur noch einen Schrei aus dem Kellerraum nebenan wahrgenommen hatte. Gleich darauf fand er den Verletzten neben der Leiter verletzt am Boden. Ein Fremdverschulden ist nach derzeitigem Sachstand nicht erkennbar. Wie genau es zu dem Sturz aus einer Höhe von etwa 4 Metern kam, ist bislang unklar und Teil der Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Schwanau.

/jh

