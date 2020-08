Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Schweißarbeiten lösen Brand aus

Offenburg (ots)

Schweißarbeiten an einem Auto haben am frühen Montagabend in der Lise-Meitner-Straße zu einem Brandausbruch und damit einhergehend zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz geführt. Nach bisherigen Feststellungen hat ein Wagen bei den durchgeführten Reparaturarbeiten in einer angemieteten Garage gegen 17:20 Uhr Feuer gefangen. Der Mann konnte die Flammen mit einem zur Hand genommenen Feuerlöscher nicht mehr eindämmen, sodass sich das Feuer auf drei weitere Garagen ausbreitete. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Offenburg waren mit einem Großaufgebot vor Ort und konnten den Brand ablöschen. Der mutmaßliche Verursacher hat während des Löscheinsatzes geringe Mengen an Rauch eingeatmet, dürfte aber nach aktuellen Erkenntnissen nicht nennenswert verletzt worden sein. Der Sachschaden beziffert sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

