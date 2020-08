Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen nach gefährlicher Körperverletzung - Zeugenaufruf

Offenburg (ots)

Eine Auseinandersetzung in einer Bar in der Hauptstraße ist in der Nacht auf Dienstag außer Kontrolle geraten, weshalb die Beamten des Polizeireviers Offenburg kurz vor 3 Uhr ausrücken mussten. Ein bislang Unbekannter soll im Verlauf der Streitigkeiten einem 24-Jährigen durch einen Schlag mit einem Bierglas auf den Kopf kurzerhand außer Gefecht gesetzt haben. Als ein 19-Jähriger dazwischen gehen wollte, soll er von dem Angreifer ebenfalls durch einen Schlag auf den Hinterkopf verletzt worden sein. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem geflüchteten Mann verlief im Sande. Die beiden Verletzten wurden von Kräften des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21 2200 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

