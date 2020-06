Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Diebstahl und Sachbeschädigung an Pkw

Bad Rothenfelde (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag auf dem Zentralparkplatz an der Ulmenallee in einen grauen Audi TT eingebrochen und haben beide Vordersitze gestohlen. Zudem bockten die Täter das Fahrzeug mit Pflastersteinen auf, montierten alle Räder ab und nahmen auch diese mit. Anschließend wurde der Lack des Wagens rundherum mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, die möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Polizei in Dissen. Telefon: 05421/921390.

