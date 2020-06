Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Einbruch in Wohnhaus

Bersenbrück (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Parkstraße wurde in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmittag das Ziel von Einbrechern. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf, betraten alle Räumlichkeiten des Hauses und durchsuchten diese. Durch eine Seitentür wurde die Immobilie wieder verlassen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in der genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 05439/9690 entgegengenommen.

