POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg Hügelsheim - Festnahmen nach versuchtem Banküberfall

Hügelsheim (ots)

Nach einem versuchten Raubüberfall auf ein Bankinstitut in der Hauptstraße war die Polizei am Dienstagmorgen mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Eine Zeugin beobachtete kurz vor 8:30 Uhr einen bewaffneten Mann und sprach daraufhin eine zufällig vorbeifahrende Streife des Zolls an. Den uniformierten Beamten gelang es, den Verdächtigen widerstandslos festzunehmen. Hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Rastatt konnten im unmittelbaren Außenbereich des Geldinstituts einen weiteren Verdächtigen festnehmen - auch er führte nach derzeitigem Sachstand eine Schusswaffe mit sich. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es den Verdächtigen nicht, etwas aus der Bank zu erbeuten. Die Ermittlungen dauern an.

