Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Kuppenheim - Papier in Brand

Gaggenau, Kuppenheim (ots)

Am Sonntagnachmittag, kurz vor 16 Uhr, wurde von einer Zeugin starker Qualm und Brandgeruch in der Ringstraße gemeldet. Im Treppenhaus des Anwesens konnte durch Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr ein angebranntes Bündel Altpapier festgestellt werden. Der Brandherd war somit schnell gefunden. In einer Wohnung im ersten Stock lagen leicht glimmende Papierreste in der Küche zwischen Heizkörper und Fensterbank. Die Wand sowie der Heizkörper waren bereits rußgeschwärzt. Die Brandursache ist noch unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte eine Bewohnerin noch Reste des qualmenden Papiers in das Treppenhaus tragen. Die Seniorin wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte in einem geringen Ausmaß liegen. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen.

