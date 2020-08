Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach - In Brand geraten

Gutach (ots)

Nach ersten Erkenntnissen war ein technischer Defekt Auslöser für einen Brand am Montagnachmittag. In einem Presswerk in der Hornberger Straße loderte gegen 16 Uhr ein Feuer in einer Produktionshalle. Die Filteranlage einer Sandstrahlmaschine geriet mutmaßlich ohne Fremdeinwirkung in Flammen und löste somit einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus. Die Wehrleute aus Hornberg und Gutach konnten das Feuer gemeinschaftlich löschen. Verletzt wurde durch den Brad niemand. Die Schadenshöhe ist bislang unklar und Teil der polizeilichen Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Haslach.

