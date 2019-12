Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Brände in Kleingartenanlagen zügig aufgeklärt

Rostock (ots)

Nach zwei Bränden in Kleingartenanlagen in Reutershagen am 13.12. und 14.12.2019 konnten drei Tatverdächtige ermittelt werden.

Durch Hinzuziehung eines Brandursachenermittlers im Rahmen der Tatortarbeit wurde festgestellt, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden und im Zusammenhang mit Einbrüchen stehen.

Da bei den beiden Vorfällen jeweils die drei gleichen Personen als Hinweisgeber und Zeugen auftraten, wurde diese zu den Bränden befragt und ließen sich zu den Taten ein. Die beiden 12- und 13-jährigen Jungen sowie ein 13-jähriges Mädchen gaben als Motiv die Suche nach Geld und Bekleidung an.

Neben den beiden Bränden räumten die drei Tatverdächtigen noch einen weiteren Einbruch in eine Gartenlaube ein.

