Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Einbruch am Berge

Gronau-EpeGronau-Epe (ots)

Am Freitagabend drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus an der Straße "Am Berge" ein. Dazu hatten sie zwischen 20.00 Uhr und 23.00 Uhr eine Türverglasung zerstört, waren eingestiegen und hatten die untere Etage durchwühlt/durchsucht. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit nicht vor.

Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0).

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell