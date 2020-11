Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Radfahrerin weicht aus und stürzt

GescherGescher (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine Radfahrerin am Mittwoch in Gescher zugezogen. Die 70-Jährige wollte gegen 17.15 Uhr von der Von-Galen-Straße nach links in die Schützenstraße abbiegen. Nach ihren Angaben musste sie einem Autofahrer ausweichen, der seinerseits von der Schützenstraße nach links in die Von-Galen-Straße abgebogen war. Dabei sei sie gegen den Bordstein geprallt und infolgedessen gestürzt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Die Geschädigte beschrieb den Mann wie folgt: circa 30 Jahre, blondes kurzes Haar. Er fuhr einen dunklen Kombi. Die Polizei bittet den Autofahrer und Zeugen, sich mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 in Verbindung zu setzen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell