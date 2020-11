Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Radfahrerin schwer verletzt

RhedeRhede (ots)

Beim Zusammenstoß mit einem Fußgänger hat eine Radfahrerin am Freitag in Rhede schwere Verletzungen erlitten. Zu dem Unfall war es gegen 06.45 Uhr auf der Bocholter Straße gekommen. Die 55-Jährige war dort auf dem Geh- und Radweg in Richtung Gronauer Straße unterwegs, ebenso der 41-jährige Fußgänger aus Marl. Die Rhederin nahm den Mann in der Dunkelheit erst so spät war, dass sie einen Zusammenprall nicht mehr vermeiden konnte. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus.

