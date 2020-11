Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer beim Abbiegen angefahren

BocholtBocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Freitagmorgen in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Ein 50-jähriger Autofahrer war gegen 05.45 Uhr aus Richtung Schwanenstraße kommend auf der Blumenstraße unterwegs. Als der Bocholter nach rechts in die Kurfürstenstraße abbiegen wollte, stieß er mit einem 23-jährigen Radfahrer zusammen. Der Bocholter war auf der bevorrechtigten Kurfürstenstraße in Richtung Wichernstraße unterwegs. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

