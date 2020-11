Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Pedelec am Pfeifenofen entwendet

StadtlohnStadtlohn (ots)

Auf ein Pedelec der Marke Raleigh hatten es Fahrraddiebe am Dienstag in Stadtlohn abgesehen. Das vor einem Verbrauchermarkt am Pfeifenofen abgestellte schwarze Pedelec mit der Typenbezeichnung Corby 7 entwendeten die Diebe in der Zeit von 19.00 bis 19.20 Uhr. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

