Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines Pkw nach Einbruch in Wohnhaus

Übach-Palenberg-Frelenberg (ots)

An der Straße Eulenweg hebelten zwei unbekannte Täter in der Nacht zum 24. Juni (Mittwoch), gegen 3.35 Uhr die Haustür zu einem Wohnhaus auf. Die Täter entwendeten aus dem Flurbereich die Fahrzeugschlüssel zu einem Pkw Mercedes-Benz vom Typ GLA in der Farbe Grau, der auf der Einfahrt abgestellt war. Mit den erbeuteten Schlüsseln stahlen sie diesen Pkw, an dem Heinsberger Kennzeichen angebracht waren (HS-) und flüchteten in unbekannte Richtung.

