Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Unfall in der Andreasstraße: Polizei sucht Zeugen

Lübbecke (ots)

Nachdem in der vergangenen Woche ein in der Andreasstraße geparkter Kia Sportage von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer beschädigt wurde, hofft die Polizei bei ihren Ermittlungen auf Zeugenhinweise.

Der Eigentümer des schwarzen SUV gab bei der Anzeigenerstattung gegenüber der Polizei an, dass er seinen Pkw am Mittwoch, 13. Mai, gegen 16 Uhr vor seinem Haus auf einem Parkstreifen neben der Fahrbahn abgestellt hatte. Am Donnerstagmorgen wurde um 9 Uhr ein frischer Unfallschaden an der vorderen linken Fahrzeugseite festgestellt. Hinweise auf den Verursacher werden von den Beamten des Verkehrskommissariats unter Telefon (05741) 2770 erbeten.

