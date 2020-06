Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Homejacking- Zwei Pkw entwendet

Übach-Palenberg (ots)

Am 24. Juni (Mittwoch), gegen 4 Uhr, hörten Anwohner der Röchlingstraße Geräusche im Haus. Um 5.30 Uhr mussten sie dann feststellen, dass die Haustür aufgehebelt wurde. Mehrere Schränke und Schubladen wurden durchwühlt sowie Bargeld, Fahrzeugschlüssel und eine Geldbörse entwendet. Zur gleichen Zeit fiel den Bewohnern auf, dass ihr 5-er BMW, der an der Straße geparkt war, fehlte. Sie alarmierten die Polizei. An dem entwendeten grauen Pkw BMW war ein Kennzeichen aus Geilenkirchen angebracht (GK-). Kurz nach Alarmierung der Polizei mussten sie feststellen, dass ihr zweites Fahrzeug, ein schwarzer Pkw Audi Q5, mit Heinsberger Kennzeichen (HS-), der in der Einfahrt stand, ebenfalls entwendet wurde. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Fahrzeuge nicht mehr aufgefunden werden. Eine Nachbarin hatte bei einem Spaziergang mit ihrem Hund den Audi der Geschädigten gesehen. Zu diesem Zeitpunkt wurde er von zwei jungen Männern geführt. Die Zeugin beschrieb die Personen als 20 bis 25 Jahre alt. Einer war bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover und Sonnenbrille, während der zweite einen grünen Pullover und eine Brille trug. Weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Einbruch und Fahrzeugdiebstahl stehen könnten, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 2 der Polizei Heinsberg, unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

