Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen durch Graffiti

Wassenberg (ots)

Am 15. Juni (Montag) und am 23. Juni (Dienstag) wurden der Weg zum Friedhof an der Bergstraße, zwei dort befindliche Bäume, sowie die Stufen am Bergfried an der Straße Auf dem Burgberg mit Graffiti besprüht. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu melden, Telefon 02452 920 0.

