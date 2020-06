Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Übach-Palenberg-Frelenberg (ots)

In der Nacht zum 24. Juni (Mittwoch), zwischen 2.30 Uhr und 5.15 Uhr, brachen unbekannte Täter die Haustür eines Hauses in der Straße Eulenweg auf und gelangten so in den Hausflur. Dort entwendeten sie eine Dose mit Fahrzeugschlüsseln. Der Hauseigentümer stellte morgens fest, dass die Haustür aufgehebelt wurde. Ziel der Täter war vermutlich ein Fahrzeug, das in der Auffahrt parkte. Dieses wurde durch die Einbrecher jedoch nicht entwendet.

