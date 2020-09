Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei sucht unbekannten Sexualtäter - Fotofahndung

Essen (ots)

45276 E.-Steele: Am 22. Mai diesen Jahres gegen 16 Uhr soll ein Unbekannter eine junge Frau in einem Bus der Linie 194 (auf der Fahrt von Gelsenkirchen nach Essen) sexuell belästigt haben.

Als die Frau kurze Zeit später am Steeler S-Bahnhof aus dem Bus gestiegen war und an einem anderen Bahnsteig auf ihren Anschluss wartete, begegnete sie dem Unbekannten erneut. Dort soll sich der Mann entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben.

Während der Fahrt im Bus wurde der Unbekannte mit einer Videokamera aufgezeichnet. Mit Bildern dieser Kamera sucht die Polizei nun nach dem Mann und fragt: Wer kennt den Unbekannten und/oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Der Mann ist circa 50 Jahre alt, hat eine sportlich muskulöse Statur, dunkle Haare und gebräunte Haut. Sein Escheinungsbild war eher ungepflegt. Bekleidet war der Unbekannte mit einer hellen halblangen Hose, dunkler Weste und Mütze. Er hatte Tätowierungen an beiden Oberarmen, unter anderem eine Meerjungfrau am rechten Arm.

Hinweise werden vom zuständigen Kriminalkommissariat 33 unter der zentralen Nummer 0201/829-0 erbeten./SyC

