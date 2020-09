Polizei Essen

POL-E: Essen: Ladendieb läuft Polizei "in die Arme" - Beschleunigtes Verfahren

Essen (ots)

45329 E.-Altenessen-Nord: Gestern Nachmittag (7. September, 14:50) konnte ein 21-jähriger mutmaßlicher Ladendieb auf der Karlstraße nach frischer Tat vorläufig festgenommen werden.

Der 21-Jährige hatte sich im Einkaufszentrum an der Altenessener Straße aufgehalten - dort soll er ein paar Schuhe aus einem Laden gestohlen haben. Weil die Alarmanlage anging, rannte der junge Mann aus dem Laden.

Als er aus dem Ausgang des Einkaufszentrums floh, wurde eine Polizeistreife, die gerade einen Verkehrsunfall in unmittelbarer Nähe aufnahm, auf ihn aufmerksam. Weil eine Frau den Polizisten zurief, dass es sich bei dem Flüchtigen um einen Ladendieb handele, nahmen die Beamten die Verfolgung auf. An einem Hinterhof an der Karlstraße konnte der 21-Jährige gestellt werden. Dort versuchte er gerade seine Weste und sein Cappy auszuziehen und die Beute unter einem parkenden Auto zu verstecken.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Wache Altenessen gebracht. Nachdem er die vergangene Nacht im Polizeigewahrsam verbrachte, wird er im Rahmen des beschleunigten Verfahrens schon heute sein Urteil erhalten./SyC

