Polizei Essen

POL-E: Essen: Trickdiebe ergaunern Bargeld im Kiosk

Essen (ots)

45127 E.-Altenessen-Süd: Am Freitagnachmittag (4. September) hat ein unbekanntes Trickdiebpärchen in einem Kiosk an der Altenessener Straße Bargeld erbeutet.

Die 22-jährige Kioskmitarbeiterin war gegen 19:30 Uhr von einer vermeintlichen Kundin angesprochen worden. Diese lockte sie zum Postkartenständer, bat um Beratung und verwickelte sie in ein längeres Gespräch. Während dieses Gespräches fiel der 22-Jährigen ein unbekannter Mann hinter der Theke des Kiosks auf. Als sie ihn ansprach, entschuldigte sich der Mann und verließ schnell den Laden. Auch seine mutmaßliche Komplizin ging aus dem Kiosk, ohne etwas zu kaufen. Kurze Zeit später fiel der Kioskmitarbeiterin auf, dass Geld aus der Kasse fehlte.

Die unbekannte Frau ist etwa 40 Jahre alt und 166 cm groß. Sie hat lange blonde Haare, Sommersprossen und helle Haut. Bekleidet war die mutmaßliche Trickdiebin mit einer blauen Jeans und einer roten Sweatjacke.

Der unbekannte Tatverdächtige ist circa 50 Jahre alt und 170 cm groß. Er wird als südländisch beschrieben und hat kurze schwarze Haare. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Jeans und einer schwarzen Winterjacke. Außerdem trug er einen schwarzen Mund-Nase-Schutz.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Trickdiebduo machen können, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden./SyC

