Polizei Essen

POL-E: Essen: Mutmaßlicher Sexualtäter festgenommen

Essen (ots)

E.-Margarethenhöhe: Am späten Samstagabend (5. September) konnte an der Sommerburgstraße ein 24-jähriger Mann festgenommen werden - er wird verdächtigt, mehrere Sexualstraftaten begangen zu haben.

Der 24-Jährige soll zwischen dem 4. und dem 28. August mehrere junge Frauen im Bereich der Sommerburgstraße sexuell belästigt haben. Dabei ging der Tatverdächtige immer nach der gleichen Masche vor: Während er in den Abendstunden mit dem Bus unterwegs war, hielt er Ausschau nach jungen Frauen, mit denen er an der gleichen Haltestelle ausstieg. Waren keine potentiellen Zeugen in der Nähe, sprach der mutmaßliche Täter die Frauen an, versuchte diese zu küssen und fasste sie an intimen Stellen an, um anschließend in Richtung eines Wohnheims zu flüchten.

Das Wohnheim an der Sommerburgstraße wurde daraufhin observiert. Ein anhand der Täterbeschreibung angefertigtes Phantombild brachte die Ermittler in zivil auf die Spur des 24-Jährigen. Die Beamten beobachteten, wie der Tatverdächtige mit einer jungen Frau gemeinsam in den Bus ein- und wieder ausstieg und ihr kurzzeitig mit Abstand folgte. Vermutlich weil sich für den 24-Jährigen keine Gelegenheit ergab, ließ er von seinem Vorhaben ab und kehrte ins Wohnheim zurück.

Die Polizisten folgten ihm ins Haus. Als sich einer der zivilen Beamten dem 24-Jährigen gegenüber auswies, holte dieser zum Faustschlag aus, um sich einer Festnahme zu entziehen. Durch einen gezielten Schlag und erheblichen Kraftaufwand konnte der Tatverdächtige zu Boden gebracht, gefesselt und ins Polizeigewahrsam gebracht werden. Der 24-Jährige befindet sich derzeit in U-Haft, die Ermittlungen werden fortgesetzt./SyC

