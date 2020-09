Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Busfahrer muss stark abbremsen - Kleinkind verletzt - Zeugensuche

Essen (ots)

45479 MH.-Broich: Ein Busfahrer musste Freitagmorgen (4. September) im Mülheimer Stadtteil Broich stark abbremsen. Im Fahrzeug verletzte sich ein Kleinkind. Die Polizei sucht Unfallzeugen. Gegen 9:30 Uhr war der 30 Jahre alte Fahrer eines Gelenkbusses auf der Holzstraße unterwegs. Beim Heranfahren an die Haltestelle "Kiebitzfeld" sprang plötzlich ein unbekanntes Kind auf die Spur des Busses. Der Kraftfahrer machte sofort eine starke Bremsung und verhinderte offenbar so eine Kollision mit dem Kind. Dieses entfernte sich danach von der Örtlichkeit. Eventuell schloss es sich einer Gruppe weiterer Kinder an und stieg in einen Ersatzbus ein. Durch die Bremsung stürzte im Linienbus "131" ein 2-jähriges Mädchen und verletzte sich leicht. Die Essener Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem unbekannten Kind machen können. Hinweise bitte an die Telefonnummer 0201/829-0. / MUe.

