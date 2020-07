Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Motorrad fährt auf PKW auf

Zeugen für Überholmanöver gesucht

Kalkar-Altkalkar (ots)

Am Dienstag (21. Juli 2020) gegen 16:40 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall auf der Römerstraße (K27) in der Nähe zur Hochstraße. Der Fahrer eines VW Golf musste aufgrund des Überholmanövers eines entgegenkommenden PKW abbremsen. Ein Motorradfahrer, der sich hinter dem Golf befand, konnte nicht mehr rechtzeitig seine Geschwindigkeit reduzieren und fuhr auf den Wagen auf. Dabei verletzte er sich leicht. Zudem entstanden Sachschäden am Motorrad und am Golf. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem PKW machen können, der im Gegenverkehr überholt hat. Denn dieser war anschließend weitergefahren, ohne zu halten. Zeugen werden gebeten, sich unter 02821 5040 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell